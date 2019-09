Italien weiterhin mit dem Punktmaximum Italien marschiert problemlos Richtung EM 2020. Der vierfache Weltmeister gewinnt auch sein fünftes Spiel der Qualifikation - 3:1 in Armenien.

Andrea Belotti schoss zwei Tore in Armenien (Bild: KEYSTONE/AP/HAKOB BERBERYAN)

(sda)

Italien, das in der Qualifikation für die letzte WM gescheitert ist, lässt diesmal nichts anbrennen. Unter Nationalcoach Roberto Mancini startete die «Squadra Azzurra» zum ersten Mal überhaupt in ihrer Geschichte mit fünf Siegen in Folge in eine EM-Qualifikation.

In Armenien korrigierte Italien einen frühen 0:1-Rückstand dank den Toren von Andrea Belotti (28. und 80.) und Lorenzo Pellegrini (77.). Den Gästen kam entgegen, dass die konterstarken Armenier in der zweiten Hälfte nur noch zu zehnt spielten. Alexander Karapetian, nach einem fatalen Ballverlust der Italiener in der 11. Minute Torschütze zum 1:0, sah kurz vor der Pause die zweite Gelbe Karte.

Resultate und Ranglisten:

Gruppe J.

Armenien - Italien 1:3 (1:1)

Jerewan. - SR Siebert (GER). - Tore: 11. Karapetian 1:0. 28. Belotti 1:1. 77. Lorenzo Pellegrini 1:2. 80. Belotti 1:3. - Bemerkungen: 45. Gelb-Rote Karte gegen Karapetian (Armenien).

Italien: Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Romagnoli, Emerson; Verratti, Jorginho, Barella (69. Sensi); Chiesa (61. Lorenzo Pellegrini), Belotti, Bernardeschi (83. Lasagna).

1. Italien 5/15 (16:2). 2. Finnland 4/9 (6:2). 3. Armenien 5/6 (8:9). 4. Griechenland 4/4 (6:8). 5. Bosnien-Herzegowina 4/4 (5:7). 6. Liechtenstein 4/0 (0:13).