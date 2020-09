Jason Joseph beschliesst Saison mit starkem Auftritt Jason Joseph schliesst seine Saison mit einem starken Rennen ab. Der Basler erreicht beim Diamond-League-Meeting in Doha in einem ausgedünnten Feld über 110 m Hürden in 13,40 Sekunden den 2. Rang.

Jason Joseph (rechts) auf der Verfolgung von Aaron Mallet. (Archivaufnahme) KEYSTONE/Urs Flueeler

(sda)

Der Basler blieb somit rund einen Zehntel über dem Schweizer Rekord, den er in diesem Jahr zweimal verbessert und bei 13,29 Sekunden fixiert hat. Beim Rennen in Doha war Konzentrationsvermögen gefragt. Die Sprinter wurden nach zwei Fehlstarts jeweils zurückgeschossen. Joseph verpasst primär in den Startphase den Anschluss zu den Weltbesten. In Doha handelte sich der 21-Jährige den Grossteil des Rückstands auf den Sieger Aaron Mallet aus den USA noch vor der ersten der zehn Hürden ein.