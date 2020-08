Jesko Raffin muss weiter pausieren Jesko Raffin muss wegen gesundheitlichen Problemen weiter pausieren. Der Zürcher ist zumindest auch beim Grand Prix von Österreich am kommenden Sonntag nicht am Start.

Jesko Raffin muss weiter auf Renneinsätze verzichten KEYSTONE/MARCEL BIERI

(sda)

Raffins körperlicher Zustand gibt weiter Rätsel auf. Trotz umfangreichen Untersuchungen konnte die Ursache der Kreislaufprobleme nicht eruiert werden.

«Die Lage ist unverändert verwirrend. Die Ergebnisse der Tests schauen alle gut aus. Es ist nichts zu erkennen. In Bezug auf Herz, Lunge und Blutbild wurde nichts abnormal Auffälliges gefunden. Von dem her sollte ich eigentlich gesund sein. Doch mein Körpergefühl sagt mir, dass irgendetwas nicht stimmt», wird Raffin in einem Communiqué zitiert.

Verzichten wird Raffin vorerst auf den Einsatz im ersten von zwei Moto2-Rennen in Spielberg am kommenden Sonntag. Ob er auch für den Grand Prix der Steiermark vom übernächsten Wochenende passen muss, wird sich weisen.

Raffin hatte wegen den gesundheitlichen Problemen schon an den letzten zwei Rennen, den Grands Prix von Andalusien in Jerez und von Tschechien in Brünn, nicht teilnehmen können. Wer den Zürcher im Grossen Preis ersetzen wird, steht noch nicht fest. In Brünn war der in diesem Jahr in der MotoE-Meisterschaft engagierte Dominique Aegerter eingesprungen.