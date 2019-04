Jil Teichmann nach zwei Matchbällen ausgeschieden Am WTA-Turnier in Lugano scheidet die Schweizerin Jil Teichmann in der 1. Runde auf ärgerliche Art aus. Die 21-jährige Weltnummer 152 unterliegt der Russin Veronika Kudermetowa 2:6, 6:4, 6:7 (2:7).

Jil Teichmann zeigt in Lugano ihren Kampfgeist (Bild: Keystone/ADRIEN PERRITAZ)

(sda)

Im Entscheidungssatz hatte Teichmann, die mit einer Wildcard im Haupttableau des Ladies Open Lugano Aufnahme gefunden hatte, genügend Chancen, um zum sechsten Mal in ihrer Karriere in die Achtelfinals eines WTA-Turniers einzuziehen. Sie führte mit zwei Breaks Vorsprung 4:1 und hatte zwei Spielbälle zum 5:1. Sie liess sich zum 4:4 einholen, ehe ihr erneut ein Servicedurchbruch gelang. Bei der 5:4-Führung wusste die Seeländerin zwei Matchbälle nicht zu nutzen. Im Tiebreak zog die Russin auf 4:0 und 5:1 davon, Teichmann kam nicht mehr heran.

Teichmann hatte auch das erste Duell mit der derzeit in der Weltrangliste 69 Positionen besser klassierten Kudermetowa in drei Sätzen verloren - und ebenfalls in der Schweiz, nämlich in der 1. Runde des letztjährigen Gstaader Turniers.