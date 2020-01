Johaug gewinnt die Tour de Ski zum dritten Mal Die Norwegerin Therese Johaug gewinnt zum dritten Mal nach 2014 und 2016 die Tour de Ski.

Die strahlende Siegerin Therese Johaug KEYSTONE/URF

Die Norwegerin liess im Anstieg zur Alpe Cermis nichts anbrennen. Das Leichtgewicht verabschiedete sich bereits zu Beginn des Berges von der Konkurrenz. Im Ziel betrug der Vorsprung auf Heidi Weng über 50 Sekunden. Laurien van der Graaff büsste als 28. viereinhalb Minuten ein. Das Rennen wurde per Massenstart und nicht wie in früheren Jahren mit dem Handicap des Gesamtklassement gestartet.

Im Overall-Klassement verteidigte die Russin Natalia Neprjajewa ihren 2. Rang knapp vor Ingvild Flugstad Östberg. Van der Graaff wurde 25.

Johaug hatte während der diesjährigen Tour de Ski einige Schwächen gezeigt. Sie wurde sogar in Distanzrennen bezwungen. Am Berg hingegen spielte sie am Sonntag ihren Vorteil als Leichtgewicht gnadenlos aus.

Johaug hatte einige Jahre auf ihren ersten Tour-de-Ski-Sieg warten müssen. Die Polin Justyna Kowalczyk stand ihr zunächst dreimal vor der Sonne. Und auch Marit Björgen schnappte ihr einst einen Sieg weg. Nach ihrem zweiten Sieg 2016 musste die Norwegerin zweimal wegen einer Dopingsperre zuschauen, 2019 verzichtete sie zugunsten der WM in Seefeld auf einen Start.