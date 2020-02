Johaug nur knapp vorne, Fähndrich weit zurück Therese Johaug gewinnt wie erwartet die Königsetappe der Ski Tour in Skandinavien über 34 km Skating mit Massenstart.

Auch in Meraker nicht zu stoppen: Therese Johaug KEYSTONE/AP/Anders Wiklund

(sda)

Die überlegene Leaderin der Tour lag zwischenzeitlich eine halbe Minute voraus und lief die gesamte Strecke alleine und im Wind. Bis ins Ziel schloss aber ihre Landsfrau Ingvild Flugstad Östberg wieder bis auf vier Sekunden zu Johaug auf, konnte ihr den Tagessieg aber nicht mehr streitig machen. Johaug baute damit ihre Führung in der Gesamtwertung, die sie ohne gesundheitliche Probleme mit grösster Wahrscheinlichkeit gewinnen wird, weiter aus.

Keine Rolle spielten die beiden Schweizerinnen. Nadine Fähndrich, die vor der Etappe im Gesamtklassement den 9. Rang belegt hatte, verlor kontinuierlich Zeit und verlor als 35. fast sieben Minuten auf Johaug. Auch Sprintspezialistin Laurien van der Graaff (47.) verpasste die Weltcup-Punkte klar.

Weiter geht es in der Tour am Samstag mit einem Klassisch-Sprint in Trondheim.