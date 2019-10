Joseph im Halbfinal ausgeschieden Hürdensprinter Jason Joseph scheidet an den Weltmeisterschaften in Doha wie erwartet im Halbfinal aus.

Jason Joseph lief es im Halbfinal nicht wie gewünscht (Bild: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT)

Der U23-Europameister klassierte sich in seiner Serie im 7. und vorletzten Rang. Mit 13,53 Sekunden konnte er nicht mehr an die Leistung im Vorlauf anknüpfen, in dem er mit 13,39 Sekunden den eigenen Schweizer Rekord egalisiert hatte.

Joseph war mit dem Auftritt überhaupt nicht zufrieden, er habe alles falsch gemacht, was man falsch machen könne. Dabei hatte er sich im Vorfeld sehr gut gefühlt. Der bald 21-jährige Basler ärgerte sich auch deshalb, weil für den Einzug in den Final 13,36 Sekunden nötig gewesen wären, eine Zeit, die für ihn im Idealfall machbar gewesen wäre. Joseph zahlte den Preis für seine Unerfahrenheit, schliesslich nahm er zum ersten Mal an Weltmeisterschaften teil.