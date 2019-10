Josi unterschreibt hochdotierten 8-Jahres-Vertrag Der Schweizer NHL-Spieler Roman Josi soll bei den Nashville Predators einen neuen 8-Jahres-Vertrag mit einem Jahressalär von gut 9 Millionen Dollar unterschreiben haben.

Roman Josi hat gut lachen: Mit einem Jahressalär von gut 9 Millionen Dollar in den nächsten acht Jahren dürfte der Berner bei den Nashville Predators zum am drittbesten bezahlten Verteidiger der NHL werden (Bild: KEYSTONE/AP/CHRIS O'MEARA)

(sda)

Damit verdient der 29-jährige Berner in den kommenden acht Saisons durchschnittlich gut 9 Millionen Dollar im Jahr und ist wieder bestverdienender Schweizer NHL-Spieler.

Josis laufender Vertrag, mit dem er jährlich 4 Millionen Dollar verdient, läuft im kommenden Frühling aus. Er ist nun also bis kurz vor seinem 37. Geburtstag an die Nashville Predators gebunden und soll in seinem Vertrag auch eine Klausel haben, die einen Transfer gegen Josis Willen unmöglich macht.