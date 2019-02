Julien Wanders pulverisiert Mo Farahs Europarekord Julien Wanders brilliert im Halbmarathon in Ras Al Khaimah mit einer weiteren Weltklasseleistung: In 59:13 Minuten verbessert der Genfer den Europarekord von Mo Farah deutlich.

Julien Wanders lässt mit einem weiteren Europarekord aufhorchen (Bild: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI)

(sda)

Wanders unterbot die Marke der britischen Lauflegende Farah um beeindruckende 19 und seinen eigenen Schweizer Rekord um 56 Sekunden.

Der 22-jährige Genfer liess sich in einem Feld mit internationalen Spitzenläufern zu einer Wahnsinnszeit anspornen und erlebte einen neuerlichen Meilenstein seiner Karriere. Als weitaus bester Europäer lief er am frühen Freitagmorgen (Start des Rennens um 7 Uhr Lokalzeit) auf den 4. Platz. Auf den kenianischen Sieger Stephen Kiprop (58:42) büsste er lediglich 31 Sekunden ein. Mit seiner Zeit von 59:13 Minuten war er nicht weniger als 19 Sekunden schneller als Mo Farah 2015 in Lissabon. Er ist erst der fünfte Europäer, der diese Distanz in weniger als 60 Minuten gelaufen ist.

Auf der völlig flachen Strecke zeigte der aus seiner kenianischen Trainingsbasis in Iten angereiste Schweizer keine Schwäche. Er hielt sich während des ganzen Rennens in den vordersten Positionen auf, und als sich an der Spitze zwei Läufer absetzten, leistete er an dritter Position laufend immer wieder Nachführarbeit.

Zweifacher Europarekordhalter

Nach seinen beiden Europarekorden über 10 km auf der Strasse im Oktober in Durban (27:32) und im Dezember in Houilles (27:25) reihte sich Julien Wanders nun auch über die Halbmarathondistanz ganz zuvorderst in Europas Bestenliste ein. Mit seinem U23-Europarekord im Februar 2018 in Barcelona (1:00:09) figurierte er in der kontinentalen Allzeit-Bestenliste an 7. Position, nun liegt er auch bei den Aktiven an der Spitze. Noch nie lief ein Schweizer Langstreckenläufer auf einem solchen Niveau, noch nie konnte sich ein Schweizer Leichtathlet zweifacher Europarekordhalter nennen.

Nach seinem erfolgreichen Lauf im nördlichsten Teil der Vereinigten Arabischen Emirate kehrt Julien Wanders für einige Tage in die Schweiz zurück. Sein nächstes Rennen läuft er am Sonntag, 17. Februar, in Monaco. Im Fürstentum tritt er zu einem Strassenrennen über 5 km an.