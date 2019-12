Justin Murisier zur Halbzeit Neunter - Amerikaner Ford führt Tommy Ford liegt nach halbem Pensum des Weltcup-Riesenslaloms in Beaver Creek überraschend in Führung. Die Schweizer können hingegen im ersten Lauf nicht ganz mit der Spitze mithalten.

Justin Murisier büsste im ersten Lauf 1,18 Sekunden auf die Bestzeit ein KEYSTONE/EPA/JOHN G. MABANGLO

(sda)

30 Jahre ist Tommy Ford alt, doch bei 85 Starts im Weltcup vermochte er sich noch nie auf dem Podest zu klassieren. Als beste Rangierung steht der Amerikaner mit dem 4. Platz, errungen in diesem Winter beim Gletscher-Auftakt in Sölden, zu Buche. Ford führt vor dem norwegischen Duo Leif Kristian Nestvold-Haugen (0,20 zurück) und Henrik Kristoffersen (0,23). Auch der Amerikaner Ted Ligety, der Slowene Zan Kranjec und der Kanadier Trevor Philp verloren weniger als acht Zehntel auf Ford.

Als Bester von Swiss-Ski reihte sich Justin Murisier als Neunter ein. Der 27-jährige Walliser, der nach überstandener Knieverletzung Ende Oktober in Sölden (23.) sein Comeback gegeben hatte, verlor 1,18 Sekunden auf den Halbzeit-Führenden Ford. Loïc Meillard (11.) verlor fünf Hundertstel mehr als Murisier und auch Gino Caviezel (12.) hat intakte Chancen auf eine Top-10-Platzierung.

Cédric Noger büsste bei seinem ersten Start in Beaver Creek mehr als drei Sekunden ein und muss um die Teilnahme am zweiten Lauf bangen. Nach 53 Fahrern ist der St. Galler 28., ausstehend sind noch sieben Starter.

Odermatt ausgeschieden

Thomas Tumler, der letztjährige Riesenslalom-Dritte in Beaver Creek, schied am Morgen ebenso aus wie Marco Odermatt. Der 22-jährige Nidwaldner hatte am Freitag auf der «Birds of Prey» mit dem Super-G sein erstes Weltcuprennen gewonnen. Elia Zurbriggen kam zwar ins Ziel, verpasste aber den Vorstoss in die Top 30.

Für die Männer geht es in der kommenden Woche mit je einem Riesenslalom (Samstag) und Slalom (Sonntag) in Val d'Isère weiter.