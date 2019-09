Kadetten verlieren in Polen Nach dem 28:28 gegen Dinamo Bukarest verlieren die Kadetten Schaffhausen das erste Auswärtsspiel in der Champions League.

Aller Einsatz des Schaffhauser Trainers Petr Hrachovec nutzte nichts (Bild: KEYSTONE/MARCEL BIERI)

(sda)

Das Team von Trainer Petr Hrachovec unterlag der polnischen Equipe Wisla Plock 23:27. Die Kadetten lagen während der gesamten Partie nie in Führung. In der 17. Minute gerieten sie erstmals mit drei Toren in Rückstand (7:10), neun Minuten später stand es 10:15 aus Sicht der Gäste. Diese Hypothek wog zu schwer. Nächster Gegner der Schaffhauser ist am Sonntag, 29. September, zu Hause der russische Meister Medwedi Tschechow.