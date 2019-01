Kanadier Dominic Moore zu den ZSC Lions Die ZSC Lions verpflichten bis Ende Saison den Kanadier Dominic Moore und lösen damit bereits ihre siebte Ausländerlizenz ein.

Dominic Moore (rechts) mit dem Team Canada am Spengler Cup in Davos (Bild: KEYSTONE/SPENGLER CUP/MELANIE DUCHENE)

(sda)

Der 38-jährige Center Moore absolvierte in seiner Karriere 998 NHL-Partien (311 Skorerpunkte), war seit Ende letzter Saison aber vertragslos. Am Spengler Cup in Davos bestritt Moore vier Spiele für das Team Canada.