Keine Punkte für Lüthi und Aegerter Das GP-Wochenende in Tschechien endete für Tom Lüthi im Debakel. Auch Dominique Aegerter verpasst die Punkte.

Kein gutes Wochenende: Tom Lüthi war in Brünn wie im Training auch im Rennen nicht konkurrenzfähig KEYSTONE/EPA/MARTIN DIVISEK

(sda)

Wie bereits in den Trainings und im Qualifying (nur 26.) war der Emmentaler überhaupt nicht konkurrenzfähig und verpasste als 17. sogar die WM-Punkte. Dominique Aegerter, der Ersatzfahrer für den erkrankten Jesko Raffin im NTS-Team, belegte bei seinem Comeback in der Moto2 den 21. Platz.

Für Lüthi ist es die grösste Enttäuschung in einer Saison, die er nach guten Februartests noch als Kandidat auf den WM-Titel in Angriff genommen hatte. Bereits in Katar (10.) und bei den zwei Rennen in Jerez (Sturz und 7.) hatte er nicht mithalten können.

Den Sieg holte sich wie vor zwei Wochen in Andalusien der italienische Kalex-Fahrer Enea Bastianini, der auch gleich die Führung in der WM-Wertung übernahm.