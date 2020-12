Snowboard Keine Schweizer Podestplätze zum Auftakt Beim Auftakt der Weltcup-Winters in Cortina d'Ampezzo verpassen die Schweizer Alpin-Snowboarder im Parallel-Riesenslalom Podestplätze.

Ladina Jenny fuhr in Cortina auf den 5. Platz

(sda)

Bei den Frauen schieden Ladina Jenny und Julie Zogg gegen die nachmalige Siegerin Ester Ledecka respektive Ramona Hofmeister, zwei der Favoritinnen, in den Viertelfinals aus. Jenny klassierte sich als Fünfte, Zogg als Siebte.

In Abwesenheit des an Rückenproblemen leidenden Olympiasiegers Nevio Galmarini ruhten die Schweizer Hoffnungen bei den Männern auf Dario Caviezel. Dieser blieb jedoch in der Qualifikation hängen. Den Tagessieg sicherte sich der Italiener Roland Fischnaller.