Super League Kellerduell in Sitten, Vaduz fordert Basel heraus Am Wochenende wird in der Super League erstmals seit drei Wochen wieder eine Vollrunde gespielt. Ein Abtausch machte dies möglich, da der FC Lugano erst am Sonntag aus der Quarantäne entlassen wird.

Für Sions Trainer Fabio Grosso wird die Luft im Wallis immer dünner KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

(sda)

Zum Auftakt des 11. Spieltags kommt es somit am Samstag zum Duell zwischen Sion und Luzern, dem Neunten gegen den Achten. Bei den Wallisern steht Trainer Fabio Grosso nach nur einem Sieg im ersten Saisonviertel unter Zugzwang, die Luzerner zeigten sich zuletzt deutlich verbessert und holten aus den letzten vier Partien sieben Punkte.

Der Spielplan will es, dass die Walliser und die Innerschweizer zehn Tage nach ihrem ersten Duell der Saison erneut aufeinandertreffen. Nach drei verlorenen Auswärtsspielen am Stück können die leidgeprüften Sittener wieder einmal zuhause spielen. Aus den letzten zwei Partien im Tourbillon holten sie immerhin vier Punkte.

Im zweiten Spiel des Abends empfängt der Tabellenletzte Vaduz den FC Basel. Die Liechtensteiner verloren die letzten zwei Spiele zu null, während die Basler die Heimspiele gegen Servette und Sion für zwei Siege nutzten. In all den Saisons, in denen sie im Oberhaus spielten, konnte Vaduz den FCB nie bezwingen. Anfänglich verlor es elfmal in Serie. Aus den letzten fünf Duellen holten die Liechtensteiner immerhin drei Unentschieden, das letzte mit einem 2:2 zum Auftakt dieser Saison im St.-Jakob-Park.