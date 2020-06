Kemal Ademi für die Schweiz spielberechtigt Kemal Ademi ist ab sofort für die Schweiz spielberechtigt.

Kemal Ademi schaut der Zukunft als Schweizer Internationaler entgegen. KEYSTONE/URS FLUEELER

(sda)

Der Schweizerische Fussballverband erhielt von der FIFA grünes Licht, dass der Stürmer des FC Basel in Zukunft für den SFV spielen darf. Der 24-Jährige mit kosovarischen Wurzeln wurde in Deutschland geboren und kam im Alter von sechs Jahren mit seiner Familie in die Schweiz. Seit 2011 besitzt Ademi, der von 2015 bis 2018 bei Hoffenheim unter Vertrag stand, die Schweizer Staatsbürgerschaft.