Kenin vermiest die Barty-Party Sofia Kenin steht erstmals an einem Grand-Slam-Turnier im Final. Die 21-jährige Amerikanerin setzt sich am Australian Open in Melbourne gegen die Australierin Ashleigh Barty 7:6 (8:6), 7:5 durch.

Der Moment ihres grössten Erfolgs: Sofia Kenin verwertet ihren zweiten Matchball gegen Ashleigh Barty KEYSTONE/AP/MDB KAJ

(sda)

Bei Temperaturen gegen 40 Grad wehrte die Aussenseiterin sowohl im ersten als auch im zweiten Satz je zwei Satzbälle der Weltnummer 1 ab. Nach 1:45 Stunden verwertete Kenin ihrerseits ihren zweiten Matchball, als Barty einen Ball ins Aus setzte.

Für Kenin ist es der grösste Erfolg ihrer Karriere. Ihr zuvor bestes Resultat an einem Major war der Achtelfinal-Einzug 2019 in Paris. Die in Moskau geborene Amerikanerin war eine der Aufsteigerinnen des letzten Jahres, in dem sie sich unter anderen dank drei Turniersiegen von Rang 52 auf Rang 14 verbesserte.

Im Final am Samstag trifft Kenin auf die Siegerin des zweiten Halbfinals zwischen Simona Halep und Garbiñe Muguruza.