Kevin Fiala und Roman Josi treffen in Nashville

Kevin Fiala schoss zwei Tore bei seiner Rückkehr nach Nashville (Bild: KEYSTONE/AP/MARK HUMPHREY)

Drei Schweizer Tore gab es am Dienstagabend in Nashville. Roman Josi traf für Nashville im Schlussdrittel zum 3:3, nur 34 Sekunden nachdem die Gastgeber erstmals in Rückstand geraten waren. Der Berner Verteidiger nahm von der blauen Linie Anlauf, zog an einem Gegenspieler vorbei und schloss sein Solo via Pfosten erfolgreich ab. Es war für ihn der 15. Saisontreffer.

Fiala hatte schon am Sonntag nach Penaltyschiessen gegen Nashville verloren. Damals allerdings in seiner neuen Heimat in Saint Paul, ohne einen bleibenden Eindruck hinterlassen zu haben. An seiner alten Wirkungsstätte rief er seine Qualitäten in Erinnerung und machte seine ersten Skorerpunkte für Minnesota, das hart um dem Playoff-Platz kämpfen muss.

Fiala erzielte in 16. Minute das 1:1, nachdem er den Puck an der gegnerischen blauen Linie erobert hatte. In der 58. Minute brachte er die Wild, die zu diesem Zeitpunkt ohne Goalie auf den Ausgleich drängten, mit dem 4:4 in die Verlängerung. Unmittelbar nach dem Bully war Fiala mit einem Handgelenkschuss erfolgreich. Im Penaltyschiessen blieb die Krönung des Abends für den Ostschweizer aus. Er scheiterte mit seinem Versuch und sein Team unterlag, weil nur Nashvilles Kanadier Ryan Johansen traf.

Fialas Vorgänger bei den Wild, Nino Niederreiter, musste in seinem 20. Spiel für die Carolina Hurricanes eine Niederlage hinnehmen. Nach zuletzt fünf Siegen in Folge verlor Carolina bei den formstarken Boston Bruins mit 3:4 nach Verlängerung. Niederreiter trug einen Assist zum 2:0 von Doppeltorschütze Sebastian Aho und hat nun in weniger als zwei Monaten 23 Skorerpunkt für die Hurricanes gesammelt.

Die Resultate aus der Nacht zum Mittwoch:

Nashville Predators (mit Josi/1 Tor, ohne Weber) - Minnesota Wild (mit Fiala/2 Tore) 5:4 n.P. Colorado Avalanche (mit Andrighetto) - Detroit Red Wings 4:3 n.V.Boston Bruins - Carolina Hurricanes (mit Niederreiter/1 Assist) 4:3 n.V. New Jersey Devils (ohne Hischier und Müller/beide verletzt) - Columbus Blue Jackets (mit Kukan) 1:2 n.P. New York Islanders (ohne Sbisa/überzählig) - Ottawa Senators 5:4 n.P. Pittsburgh Penguins - Florida Panthers (ohne Malgin/verletzt) 3:2 n.V. Tampa Bay Lightning - Winnipeg Jets 5:2. Arizona Coyotes - Anaheim Ducks 1:3. Los Angeles Kings - Montreal Canadiens 1:3. Dallas Stars - New York Rangers 1:0.