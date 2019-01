Kevin Mbabu ist Super-League-Spieler des Jahres – und Gerardo Seoane bester Trainer Bei der Vergabe der Awards der Swiss Football League stehen wie erwartet die Young Boys in der ersten Reihe. In vier von fünf Kategorien geht die Trophäe nach Bern. Spieler des Jahres ist Kevin Mbabu.

Er erhielt den Award als «Best Player»: Kevin Mbabu (YB). (Bild: Urs Lindt/freshfocus) Den Preis als bester Coach räumte der Ex-FCL-Trainer Gerardo Seoane (jetzt YB) ab. (Bild: Urs Lindt/freshfocus) 28.01.2019; Luzern; Fussball - SFL Award Night 2019; SAFP Golden 11 (Dream Team RSL) Benjamin Kolloli (Zuerich) (Bild: Claudio de Capitani/freshfocus) Der beste Spieler der Challenge League: Miroslav Stevanovic (Servette). (Bild: Urs Lindt/freshfocus) Die Spieler des FC Luzern geben den Fans Autogramme auf dem grünen Teppich vor dem KKL in Luzern. (Bild: KEYSTONE/Alexandra Wey) «Best Youngster» wurde Djibril Sow (YB). (Bild: Urs Lindt/freshfocus) David Zibung, FC Luzern, macht mit einem Fan ein Selfie auf dem grünen Teppich. (Bild: KEYSTONE/Alexandra Wey) Guillaume Hoarau, BSC Young Boys, rechts, erhält den Award «Best Goal», und macht ein Selfie mit Zvonimir Boban. (Bild: KEYSTONE/Alexandra Wey) Präsident Ancillo Canepa. (Bild: Urs Lindt/freshfocus) Albian Ajeti (Basel). (Bild: Urs Lindt/freshfocus) Ankunft von Ruben Vargas (Luzern). (Bild: Claudio de Capitani/freshfocus) Torhüter Jonas Omlin (Basel) gibt Autogramme. (Bild: Urs Lindt/freshfocus) Christian Fassnacht, BSC Young Boys, macht mit einem Fan ein Selfie. (Bild: KEYSTONE/Alexandra Wey) 13 Bilder Die besten Spieler der Schweizer Fussballwelt

(sda)

Am Montag vor dem Rückrunden-Start trifft sich die Schweizer Fussball-High-Society in Luzern jeweils zu den traditionellen «SFL Awards». Die Spieler der 20 Klubs der Super League und Challenge League stolzieren unter dem Gekreische der (jungen) Fans über den grünen Teppich ins KKL. Nach den Mühen der Trainingslager unter der Wintersonne von Südeuropa und vor den ersten Zweikämpfen in der Meisterschaft zeigen sich die Profis der Öffentlichkeit für einmal nicht in kurzen Hosen sondern im Tenue «Cocktail».

Im Foyer werden beim Apéro Riche letzte Prognosen im Hinblick auf die zweite Saisonhälfte gemacht, schwelgt man in Erinnerungen, und wer weiss, vielleicht werden auch ein paar Transfer-Deals eingefädelt oder gar abgeschlossen. Die Stimmung war auch in diesem Jahr gut trotz garstigem und kaltem Winterwetter vor der Tür; beim Gedanken, dass in wenigen Tagen auch in der Schweiz wieder Fussball gespielt wird, wurde manch einem ganz bestimmt warm ums Herz.

Beim Hauptprogrammpunkt des Gala-Abends blickte die Fussball-Schweiz dann aber nochmals zurück. Es wurden die Besten des Jahres 2018 geehrt. Und wer hätte da mehr Titel abräumen können als die Young Boys? Die souveränen Meister 2017/18? Die Dominatoren des Herbsts 2018? Die Sieger gegen Juventus Turin in der Champions League? Kevin Mbabu wurde von Journalisten sowie SFL-Spielern und -Trainern zum Spieler des Jahres gewählt. Gerardo Seoane wurde Trainer des Jahres. Das schönste Tor schoss Guillaume Hoarau, der Youngster des Jahres heisst Djibril Sow. Und im Team der Super League stellen die Young Boys sieben von elf Akteuren.