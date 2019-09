Kloten mit Reaktion in Langenthal Kloten zeigt auf die 1:3-Heimniederlage gegen Visp eine Reaktion und gewinnt beim Swiss-League-Champion Langenthal mit 3:1.

Per Hanberg feierte mit Kloten bei seinem früheren Klub Langenthal einen Prestige-Erfolg (Bild: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI)

(sda)

Emilijus Krakauskas, Marc Marchon und Eric Faille (ins leere Tor) waren für die Zürcher Unterländer erfolgreich.

Der Erfolg war vorab auch prestigeträchtig für Trainer Per Hanberg. Der 52-jährige Schwede hatte in der Vorsaison Langenthal noch zum Gewinn der Swiss League geführt - unter anderem mit einem ungefährdeten Weiterkommen in den Playoff-Viertelfinals gegen Kloten.

Ajoie ist auch nach drei Runden der neuen Saison als einziges Team noch verlustpunktlos. Die Jurassier setzten sich gegen die EVZ Academy mit 8:3 durch. Jonathan Hazen und Mathias Joggi trafen doppelt für Ajoie.

La Chaux-de-Fonds, der Playoff-Finalist der letzten Saison, zog auch beim Underdog Biasca Ticino Rockets den Kürzeren und ziert ohne Punkte das Tabellenende. Die verblüffenden Tessiner trafen zweimal in Über- und einmal in Unterzahl.

Dienstag: Olten - GCK Lions 7:1 (4:0, 1:1, 2:0). Biasca Ticino Rockets - La Chaux-de-Fonds 7:3 (1:0, 3:3, 3:0). Winterthur - Thurgau 3:0 (0:0, 0:0, 3:0). Ajoie - EVZ Academy 8:3 (2:2, 3:1, 3:0). Langenthal - Kloten 1:3 (0:1, 1:0, 0:2).

Rangliste: 1. Ajoie 3/9 (18:9). 2. Winterthur 3/6 (9:8). 3. Olten 3/6 (14:6). 4. Kloten 3/5 (7:6). 5. Sierre 2/4 (10:8). 6. Visp 1/3 (3:1). 7. Biasca Ticino Rockets 2/3 (11:10). 8. Langenthal 3/3 (8:9). 9. Thurgau 3/3 (6:9). 10. GCK Lions 3/3 (10:15). 11. EVZ Academy 1/0 (3:8). 12. La Chaux-de-Fonds 3/0 (7:17).