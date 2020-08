Kolumbianer Martinez holt Gesamtsieg - Hirschi 14. am Schlusstag Daniel Martinez gewinnt die von vielen Stürzen geprägte 72. Auflage der Dauphiné-Rundfahrt.

Daniel Martinez unterwegs zum Triumph an der 72. Dauphiné-Rundfahrt KEYSTONE/EPA/JUSTIN SETTERFIELD/POOL

(sda)

Der 24-jährige Kolumbianer vom amerikanischen World-Tour-Team Education First wurde in der letzten Etappe, einem Rundkurs mit Start und Ziel in Megève, Zweiter hinter dem Amerikaner Sepp Kuss und schob sich damit im Gesamtklassement vom 5. Platz an die Spitze.

Martinez entschied die Gesamtwertung 29 Sekunden vor dem Franzosen Thibaut Pinot und 41 Sekunden vor Pinots Landsmann Guillaume Martin für sich. Primoz Roglic, der Führende vor dem Schlusstag, trat wegen den Folgen eines Sturzes zum letzten Teilstück nicht mehr an.

Wiederum auffällig zeigte sich Marc Hirschi. Der 21-jährige Berner gehörte zu jener Spitzengruppe, aus der heraus sich Sepp Kuss den Tagessieg vor Martinez holte. Das Ziel erreichte der U23-Weltmeister von 2018 schliesslich als Vierzehnter.