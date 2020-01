Kranker Matthias Mayer nicht in Garmisch Matthias Mayer (29) muss auf den Start in den Weltcup-Rennen vom Wochenende in Garmisch-Partenkirchen verzichten. Der Kärntner leidet an einem grippalen Infekt.

Matthias Mayer hat im Moment nichts zu lachen. Er muss wegen einer Grippe auf den Start in den Rennen in Garmisch verzichten KEYSTONE/EPA/VXH hm

(sda)

Mayer hatte in Wengen überraschend die Kombination und am Samstag in Kitzbühel die Abfahrt gewonnen. In Garmisch-Partenkirchen stehen am Samstag eine Abfahrt und am Sonntag ein Riesenslalom im Programm.