Kroatien in Aserbaidschan nur mit Remis Kroatien leistet sich in der 6. Runde der EM-Qualifikation seinen zweiten Ausrutscher. Der WM-Finalist kommt bei dem vom Kroaten Nikola Jurcevic gecoachten Aserbaidschan nicht über ein 1:1 hinaus.

Kroatiens Trainer Zlatko Dalic versucht in Baku vergeblich korrigierend einzugreifen (Bild: KEYSTONE/EPA/STRINGER)

(sda)

Ein vom Schweizer Schiedsrichter Sandro Schärer gepfiffener Handspenalty verhalf den Kroaten nach zehn Minuten zur frühen Führung durch Captain Luka Modric. In der 72. Minute glückte Tamkin Chalilsad nach einem sehenswerten Tänzchen durch die gegnerische Hintermannschaft der Ausgleich für den zuvor punktelosen Tabellenletzten.

Trotz der Schmach in Baku und des 1:2 in Ungarn am 2. Spieltag muss Kroatien noch nicht um die Qualifikation zittern.