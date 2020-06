Kunstturn-Europameisterschaften Ende Jahr in Baku Der europäische Turnverband hat die in diesem Frühjahr wegen der Corona-Pandemie verschobenen Europameisterschaften der Männer und Frauen neu angesetzt.

Für die Kunstturner um Oliver Hegi steht in diesem Jahr doch noch eine Titelentscheidung an: Die Europameisterschaften in Baku finden Anfang Dezember statt KEYSTONE/EPA/RONALD WITTEK

(sda)

Die Titelkämpfe der Männer finden nun vom 9. bis 13. Dezember in Baku statt, diejenige der Frauen eine Woche später ebenfalls in der Hauptstadt Aserbaidschans. Die EM der Frauen hätte ursprünglich Anfang Mai in Paris stattfinden sollen, diejenige der Männer Ende Mai in Baku.