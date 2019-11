Lakers demütigen Fribourg Die Rapperswil-Jona Lakers erzielen gegen Fribourg-Gottéron im Mitteldrittel sechs Tore und gewinnen 9:4.

Die Lakers waren im Heimspiel gegen Freiburg im Torrausch (Bild: KEYSTONE/WALTER BIERI)

(sda)

Während die St. Galler den ersten Erfolg nach vier Niederlagen feierten, verloren die Gäste erstmals nach fünf Siegen wieder.

Nachdem Viktor Stalberg 40 Sekunden nach dem 2:3 von Andrew Rowe (21.) zum dritten Mal für die Gäste ausgeglichen hatte, dauerte es 81 Sekunden, ehe die Lakers erneut in Führung gingen. Das Tor erzielte Frantisek Rehak, der zum ersten Mal in der höchsten Liga erfolgreich war. Der 19-Jährige spielte nur, weil sich Michael Loosli verletzt hatte.

Was danach passierte, hatte nicht erwartet werden können. Die St. Galler spielten sich in einen Rauch und gingen bis zur 42. Minute 9:3 in Führung. Das erste «Stängeli» seit dem 22. Januar 2010 (10:2 gegen die SCL Tigers) blieb den Lakers aber verwehrt. Kevin Clark und Verteidiger Dominik Egli zeichneten sich beim Heimteam jeweils als Doppel-Torschützen aus, Casey Wellman liess sich vier Assists gutschreiben.

Clark traf auf kuriose Art und Weise bereits nach sieben Sekunden zum ersten Mal. Damit egalisierte der Kanadier den Rekord in der höchsten Schweizer Liga. Zuvor war schon zweimal nach sieben Sekunden das 1:0 gefallen. Fribourg hatte in den ersten 18 Meisterschaftsspielen in dieser Saison bloss 41 Gegentore kassiert.

Telegramm

Rapperswil-Jona Lakers - Fribourg-Gottéron 9:4 (2:2, 6:1, 1:1)

3912 Zuschauer. - SR Stricker/Fluri, Schlegel/Steenstra. - Tore: 1. (0:07) Clark (Egli) 1:0. 5. Bykow (Stalberg) 1:1. 14. Clark (Cervenka/Ausschluss Rossi) 2:1. 18. Mottet (Desharnais) 2:2. 21. (20:51) Rowe (Wellman, Sandro Forrer) 3:2. 22. (21:31) Stalberg (Bykow, Sprunger) 3:3. 23. (22:52) Rehak (Ness) 4:3. 27. Egli (Cervenka, Wellman/Ausschluss Lhotak) 5:3. 33. Hächler (Wellman, Rowe) 6:3. 38. Cervenka (Clark, Simek) 7:3. 40. Egli (Cervenka, Wellman/Ausschlüsse Lauper, Schmutz) 8:3. 42. Ness (Rehak) 9:3. 55. Furrer (Walser) 9:4. - Strafen: 1mal 2 Minuten gegen die Rapperswil-Jona Lakers, 5mal 2 Minuten gegen Fribourg-Gottéron. - PostFinance-Topskorer: Clark; Gunderson.

Rapperswil-Jona Lakers: Nyffeler; Egli, Randegger; Vukovic, Dufner; Maier, Hächler; Schmuckli, Gurtner; Clark, Cervenka, Simek; Wellman, Rowe, Sandro Forrer; Mosimann, Schlagenhauf, Dünner; Rehak, Ness, Hüsler.

Fribourg-Gottéron: Waeber/Berra (ab 27.); Gunderson, Stalder; Abplanalp, Chavaillaz; Kamerzin, Furrer; Marti; Brodin, Desharnais, Mottet; Rossi, Walser, Lhotak; Sprunger, Bykow, Stalberg; Vauclair, Schmutz, Lauper; Schmid.

Bemerkungen: Rapperswil-Jona Lakers ohne Casutt, Profico, Schweri und Loosli. Fribourg-Gottéron ohne Marco Forrer und Marchon (alle verletzt). - Timeout Fribourg (27.).