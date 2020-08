Lakers und Bucks revanchieren sich für Auftaktniederlage Die Milwaukee Bucks und die Los Angeles Lakers, die Titelfavoriten der NBA, gleichen nach den Schwierigkeiten zum Auftakt in die Playoffs mit souveränen Siegen aus.

Dwight Howard klatscht mit JR Smith auf den Ausgleich der Lakers gegen Portland ab KEYSTONE/AP/Kim Klement

(sda)

Die Milwaukee Bucks um Giannis Antetokounmpo bezwangen die Orlando Magic 111:96. Noch deutlicher fiel die Revanche der Los Angeles Lakers mit LeBron James gegen die Portland Trail Blazers aus. Das nach den Bucks beste Team der Hauptrunde kam gegen das zuletzt so starke Ensemble aus Oregon zu einem 111:88. Beim Gegner schied zudem Damian Lillard mit einem ausgerenkten Zeigefinger aus.

Den Houston Rockets gelang gegen die Oklahoma City Thunder in der Best-of-7-Serie der zweite Punkt. Die Mannschaft des Schweizers Thabo Sefolosha, der auf die Playoffs in der NBA-Blase in Orlando verzichtet, gewann Spiel 2 111:98.