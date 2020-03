Lakers verpflichten amerikanischen Stürmer Die Rapperswil-Jona Lakers verpflichten für zwei Jahre den Amerikaner Steve Moses und halten Talent Nando Eggenberger.

Steve Moses, hier am Spengler Cup in Davos, trägt künftig das Dress der Rapperswil-Jona Lakers KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

(sda)

Moses spielte zuletzt in der KHL für Jokerit Helsinki. In der abgelaufenen Saison brachte es der 30-jährige Flügelstürmer in 45 Partien auf sieben Tore und elf Assists. 2015 gewann er mit den USA WM-Bronze.

Ausserdem zogen die St. Galler die Option auf eine Weiterverpflichtung von Eggenberger, der nun bis 2021 das Trikot der Lakers trägt. Der 20-Jährige hatte im vergangenen Dezember vom HC Davos zu den Rapperswilern gewechselt.