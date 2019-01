Lara Gut-Behrami nicht in Maribor Lara Gut-Behrami verzichtet auf den Start im Weltcup-Riesenslalom vom Freitag in Maribor.

Lara Gut-Behrami ist in Maribor nicht dabei (Bild: KEYSTONE/EPA/PHILIPP GUELLAND)

(sda)

Sie wird sich stattdessen der Vorbereitung auf die WM in Are widmen. In der laufenden Saison hat die Tessinerin im Riesenslalom noch nicht überzeugen können. Ihre beste Klassierung ist Platz 14 beim Prolog in Sölden. Die WM-Norm hat sie damit nur zur Hälfte erfüllt.