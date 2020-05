Lara Stalder in Schweden auch beste Stürmerin Lara Stalder ist in Schweden von der Liga SDHL erneut ausgezeichnet worden.

Lara Stalder war schon in der Schweiz eine Award-Sammlerin KEYSTONE/PETER KLAUNZER

(sda)

Die Schweizer Nationalspielerin wurde nach der Wahl zur wertvollsten Spielerin nun auch noch zur besten Stürmerin erkoren. Stalder, die 2014 mit der Schweiz Olympia-Bronze gewann, brillierte in der letzten Saison als Liga-Topskorerin mit 42 Toren und 29 Assists in 36 Qualifikationsspielen für Brynäs IF.