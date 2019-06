Leclerc schnappt sich in Spielberg die Pole-Position Charles Leclerc im Ferrari sichert sich die Pole-Position für den Grand Prix von Österreich. Der Monegasse verweist im Qualifying Lewis Hamilton im Mercedes auf Platz 2.

Nimmt den Grand Prix von Österreich am Sonntag in Spielberg aus der Pole-Position in Angriff: Ferrari-Fahrer Charles Leclerc (Bild: KEYSTONE/AP/CLAUDE PARIS)

(sda)

Leclerc distanzierte den Weltmeister und WM-Leader aus England in der entscheidenden Runde um 0,259 Sekunden. Der letztjährige Fahrer des Teams Alfa Romeo Sauber startet damit zum zweiten Mal in seiner Karriere nach dem GP von Bahrain im März von ganz zuvorderst in ein Formel-1-Rennen.

In der zweiten Startreihe werden in Spielberg Vorjahressieger Max Verstappen im Red Bull und Valtteri Bottas im zweiten Mercedes stehen. Für Leclercs Teamkollegen Sebastian Vettel setzte es derweil eine weiteren Enttäuschung ab. Der Deutsche konnte wegen eines Defekts nicht zum dritten Teil des Qualifyings antreten und wird das neunte Rennen des Jahres deshalb nur von Position 9 aus in Angriff nehmen.

Im Finale der besten zehn Autos waren zum zweiten Mal in dieser Saison auch beide Fahrer von Alfa Romeo dabei. Kimi Räikkönen wurde Siebter vor Teamkollege Antonio Giovinazzi. Der Finne und der Italiener rücken in der Startaufstellung wegen der Rückversetzung von Kevin Magnussen aber noch um eine Position nach vorne.

Auch Hamilton könnte von den Rennkommissäre noch bestraft werden, sollte sich bestätigen, dass der Brite im ersten Teil des Qualifyings Räikkönen entscheidend behindert hat.