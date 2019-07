Leichnam von Nati-Spielerin Florijana Ismaili im Comersee gefunden Im Comersee (I) ist am Dienstag der Leichnam der seit Samstag vermissten YB- und Schweizer Nationalspielerin Florijana Ismaili gefunden worden. Ein Roboter ortete sie in einer Tiefe von 204 Metern.

Nach einem Badeunfall am Samstag ist am Dienstag der Leichnam der Fussballspielerin Florijana Ismaili auf dem Grund des Comersees geortet worden. (Bild: Keystone/WALTER BIERI)

(sda/ansa)

Die 24-jährige war am Samstag von einem Boot in den See gesprungen und nicht mehr aufgetaucht. Obwohl Ismailis Begleitperson sofort Alarm schlug, konnte die junge Frau erst am Dienstag gefunden werden, wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtete.

Taucher hatten in Musso, etwa 20 Kilometer von der Tessiner Grenze, nach der Vermissten gesucht. Der Berner Fussballclub YB und der Schweizerische Fussballverband waren seither mit den Angehörigen in Verbindung gestanden.