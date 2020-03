Leipzig und Bergamo dürfen weiter träumen Das Champions-League-Märchen von Leipzig und Atalanta Bergamo führt in die Viertelfinals. Leipzig setzt sich gegen Tottenham (3:0) ebenso souverän durch wie Atalanta Bergamo gegen Valencia (4:3).

5 Bilder 5 Bilder Marcel Sabitzer schiesst für Leipzig Vorjahresfinalist Tottenham ab KEYSTONE/AP/Hendrik Schmidt

(sda)

Unerwartet entspannt hatte sich Tottenhams Trainer José Mourinho im Vorfeld des Champions-League-Rückspiels in Leipzig präsentiert. Weder die ungünstige Ausgangslage nach dem 0:1 aus dem Hinspiel in London, noch die schlechten Resultate der vergangenen Wochen mit fünf sieglosen Spielen in Folge, oder das Verletzungspech mit den gewichtigen Ausfällen von Harry Kane, Son Heung-Min und zuletzt Steven Bergwijn schienen dem selbsternannten «Special One» die Lust auf die Königsklasse verderben zu können. Dies änderte sich nach Anpfiff schnell.

Leipzigs Captain Marcel Sabitzer führte mit einer frühen Doublette den augenfälligen Stimmungswechsel beim Portugiesen herbei. In der 10. Minute erzielte der Österreicher aus rund 18 Metern mit Leipzigs erstem Torschuss das 1:0, zehn Minuten später erhöhte der 25-Jährige nach Vorarbeit von Angeliño per Kopf zum 2:0, wobei den Leipzigern ein Fehler von Serge Aurier zupass kam. Der nur Sekunden zuvor eingewechselte Emil Forsberg sorgte in der 87. Minute mit dem 3:0 für den Schlusspunkt. Vom gut gelaunten Mourinho des Vortages war da längst nichts mehr zu sehen. Grund zur Freude hatte derweil das Leipziger Publikum, welches seine Mannschaft im wohl vorerst letzten Heimspiel mit Zuschauern lautstark anfeuerte.

Die Startphase hatte derweil auch die Anhänger der Spurs noch positiv gestimmt. Tottenham präsentierte sich während der ersten zehn Minuten gut. Im Bestreben, die 0:1-Hypothek aus dem Hinspiel schnellstmöglich wettzumachen, setzten die Londoner Leipzig früh unter Druck. Eine Taktik, die jedoch nur so lange aufging, bis RB sein Umschaltspiel entdeckte. Der erste schnelle Gegenangriff Leipzigs fand über einen abgeblockten Schuss von Leipzigs Topskorer Timo Werner seinen Weg zu Sabitzer, dessen Ball Spurs Goalie Hugo Lloris nicht mehr am Tor vorbei lenken konnte.

Tottenham geriet aus dem Tritt und fand erst dann wieder etwas ins Spiel, als sich das Heimteam nach der Pause aufs Verwalten des Vorsprungs konzentrierte. In der Offensive vermochte Mourinhos Team die Ausfälle von ihren wichtigsten Offensivspielern jedoch nie zu kompensieren. Der Brasilianer Lucas Moura, der die Spurs in der Vorsaison dank drei Toren im Halbfinal-Rückspiel der Königsklasse gegen Ajax Amsterdam in den Final führte, blieb praktisch unsichtbar.

Ilicic trifft vier Mal für Atalanta

Ein nächstes Torfestival lieferten sich Valencia und Atalanta Bergamo. Nach dem 4:1-Sieg der Lombarden im Hinspiel fielen in der Reprise gar sieben Tore. Obschon die Spanier die Partie beim 3:4 im Rückspiel ausgeglichener gestalteten, Spannung bot das vor leeren Rängen ausgetragene Königsklassen-Duell nur etwas mehr als eine Minute. Ein ungeschicktes Tackling von Valencias Verteidiger Mouctar Diakhaby eröffnete Josip Ilicic die Chance auf das 1:0 vom Penaltypunkt aus.

Der 31-jährige Slowene nutzte die Offerte vom Punkt zum ersten seiner vier Tore an diesem Abend. Vier Treffer in einem Spiel in der K.o.-Phase der Champions League hatten vor Ilicic nur Lionel Messi, Mario Gomez und Robert Lewandowski erzielt. Beim seinem letzten Tor in der 82. Minute profitierte der Mann des Spiels von einem Pass des Schweizer Internationalen Remo Freuler.

Telegramme:

Valencia - Atalanta Bergamo 3:4 (1:2)

SR Hategan (ROU). - Tore: 3. Ilicic (Foulpenalty) 0:1. 21. Gameiro 1:1. 43. Ilicic (Handspenalty) 1:2. 51. Gameiro 2:2. 67. Torres 3:2. 71. Ilicic 3:3. 82. Ilicic 3:4.

Valencia: Cillessen; Wass, Coquelin (74. Tscheryschew), Diakhaby (46. Guedes), Gaya; Torres, Parejo, Kondogbia, Soler; Gameiro, Rodrigo (79. Florenzi).

Atalanta Bergamo: Sportiello; Djimsiti, Caldara, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic (83. Tameze); Ilicic, Alejandro Gomez (78. Malinowsky).

Bemerkungen: Valencia ohne Gabriel (gesperrt), Gray, Costa, Gomez, Piccini, Mangala und Vallejo (alle verletzt). Bergamo ohne Sutalo und Toloi (beide verletzt). Partie aufgrund des Coronavirus ohne Zuschauer ausgetragen.

Leipzig - Tottenham Hotspur 3:0 (2:0)

42'146 Zuschauer. - SR del Cerro (ESP). - Tore: 10. Sabitzer 1:0. 21. Sabitzer 2:0. 87. Forsberg 3:0.

Leipzig: Gulacsi; Klostermann, Upamecano; Halstenberg; Mukiele (55. Adams), Laimer, Sabitzer (87. Forsberg), Angeliño; Nkunku (59. Haidara), Werner; Schick.

Tottenham Hotspur: Lloris; Aurier (91. Walcott), Alderweireld, Tanganga, Sessegnon; Dier, Winks; Lo Celso (80. Fernandes), Alli, Lamela; Moura.

Bemerkungen: Leipzig ohne Mvogo (Ersatz), Konaté, Orban, Kampl und Ampadu (alle verletzt). Tottenham Hotspur ohne Kane, Son, Davies, Bergwijn, Foyth und Sissoko (alle verletzt).