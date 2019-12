Lena Häcki verpasst Sieg und Weltcup-Podest im letzten Anschlag Lena Häcki kann sich über den starken 6. Rang im Einzel beim Weltcup in Östersund nicht richtig freuen. Denn die Frau aus Engelberg vergibt den Sieg.

Lena Häcki beim Foto-Termin zu Saisonbeginn. KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

(sda)

Die 24-Jährige traf die ersten 17 Scheiben, bevor der Faden riss. Die Disziplin Einzel wird bei den Frauen über 15 km gelaufen. Für einen Fehlschuss wird keine Strafrunde gedreht, sondern eine Minute zur Laufzeit addiert. Im Fall von Häcki waren es somit deren drei.

Der Rückstand auf die Siegerin Justine Braisaz aus Frankreich betrug etwas mehr als eine Minute. Ein Fehlschuss weniger wäre der sichere Podestplatz oder allenfalls sogar der Sieg gewesen - aber im Biathlon gibt es keinen Konjunktiv. Der erste Weltcup-Podestplatz liegt für Häcki in der aktuellen Form nun jederzeit drin. Sowohl in der Loipe als auch im Schiessstand rangiert sie vom Tempo her in den Top 6.

Häcki stiess zum 8. Mal in ihrer Karriere in die Top-Ten vor, nachdem sie bereits am Sonntag im Sprint Achte geworden war und somit einen eindrücklichen Saisonstart hinlegt. Ihr Bestresultat stammt ebenfalls aus Östersund. Vor drei Jahren war sie beim Weltcup-Auftakt in Schweden in der Verfolgung Vierte geworden. Bei den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang erhielt sie für den 8. Rang in der Verfolgung ein Diplom.

Das Rennen ist noch im Gang, an der Spitze dürfte sich aber nichts mehr ändern.