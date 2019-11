Letzte Pole-Position des Jahres geht an Weltmeister Hamilton Lewis Hamilton sichert sich im Mercedes die letzte Pole-Position des Jahres. Der Weltmeister entscheidet im Qualifying zum Grand Prix von Abu Dhabi das teaminterne Duell mit Valtteri Bottas für sich.

Sicherte sich für das letzte Rennen des Jahres die Pole-Position: Weltmeister Lewis Hamilton KEYSTONE/AP/KAMRAN JEBREILI

(sda)

Den Rekord für die meisten Pole-Positions in der Formel 1 hat Hamilton längst in seinem Besitz. Am Sonntag wird der sechsfache Champion zum fünften Mal in dieser Saison und zum 88. Mal insgesamt von ganz vorne in einen Grand Prix starten.

Es sind allerdings schon neun Rennen vergangen, seitdem Hamilton sich Ende Juli in Hockenheim zum letzten Mal den besten Startplatz gesichert hat. Eine solch lange Serie ohne Pole-Position erlebte der Brite zuletzt vor acht Jahren, damals noch in Diensten von McLaren.

Bottas auf Startplatz 20

Auf dem Yas Marina Circuit in Abu Dhabi ist Hamilton aber eine Klasse für sich. Bei seiner fünften Pole-Position in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate fuhr er einen Streckenrekord und verwies dabei Teamkollege Bottas um knapp zwei Zehntel auf Platz 2.

Bottas wird das Rennen am Sonntag (14.10 Uhr Schweizer Zeit) allerdings nicht aus der Frontreihe in Angriff nehmen können. Wegen eines Motorenwechsel wird der Finne ans Ende der Startkolonne zurückversetzt. Neben Hamilton startet deshalb Max Verstappen im Red Bull. In der zweiten Startreihe stehen die Ferraris von Charles Leclerc und Sebastian Vettel.

Giovinazzi und Räikkönen enttäuschen

Für die Fahrer des Teams Alfa Romeo setzte es eine Enttäuschung ab. Antonio Giovinazzi und Kimi Räikkönen blieben zum zweiten Mal in dieser Saison gemeinsam im ersten Teil des Qualifyings hängen. Der Italiener und der Finne starten von den Plätzen 16 respektive 17 ins Rennen.

Das schlechte Abschneiden schmälert für den Hinwiler Rennstall die Chancen auf Platz 7 in der Konstrukteurs-WM. Racing-Point, das mit Sergio Perez und Lance Stroll die Startplätze 11 und 13 einnimmt, hat mit 67:57 Punkten vor dem 21. und letzten Saisonrennen die Nase vorne.

Die Startaufstellung für den GP von Abu Dhabi:

Abu Dhabi (VAE). Grand Prix von Abu Dhabi. Startaufstellung: 1 Lewis Hamilton (GBR), Mercedes, 1:34,779 (210,958 km/h). 2 Max Verstappen (NED), Red Bull-Honda, 0,360 zurück. 3 Charles Leclerc (MON), Ferrari, 0,440. 4 Sebastian Vettel (GER), Ferrari, 0,560. 5 Alexander Albon (THA), Red Bull-Honda, 0,903. 6 Lando Norris (GBR), McLaren-Renault, 1,657. 7 Daniel Ricciardo (AUS), Renault, 1,677. 8 Carlos Sainz (ESP), McLaren-Renault, 1,680. 9 Nico Hülkenberg (GER), Renault, 1,931. - Nach dem zweiten Teil des Qualifyings ausgeschieden: 10 Sergio Perez (MEX), Racing Point-Mercedes. 11 Pierre Gasly (FRA), Toro Rosso-Honda. 12 Lance Stroll (CAN), Racing Point-Mercedes. 13 Daniil Kwjat (RUS), Toro Rosso-Honda. 14 Kevin Magnussen (DEN), Haas-Ferrari. Nach dem ersten Teil des Qualifyings ausgeschieden: 15 Romain Grosjean (FRA/SUI), Haas-Ferrari. 16 Antonio Giovinazzi (ITA), Alfa Romeo-Ferrari. 17 Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo-Ferrari. 18 George Russell (GBR), Williams-Mercedes. 19 Robert Kubica (POL), Williams-Mercedes. 20* Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 0,194. - * Rückversetzung ans Ende der Startaufstellung (Wechsel mehrerer Teile der Antriebseinheit). - 20 Fahrer im Qualifying. - Tagesbestzeit: Hamilton im dritten Teil.