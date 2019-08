Lichtsteiner unterschreibt in Augsburg Der ehemalige Schweizer Nationalteam-Captain Stephan Lichtsteiner wechselt zu Augsburg.

Stephan Lichtsteiner spielt künftig in der Bundesliga für Augsburg (Bild: KEYSTONE/MELANIE DUCHENE)

(sda)

Der 35-jährige Innerschweizer unterschrieb einen Einjahresvertrag mit dem von Martin Schmidt trainierten Bundesligisten.

«Augsburg ist ein Verein, der sich in den letzten Jahren grossartig entwickelt hat», wird der frühere Juventus- und Arsenal-Profi Lichtsteiner auf kicker.de zitiert.

«Dieser Schritt ist für mich genau die Herausforderung, die ich mir nach meiner Station in England gewünscht habe. Ich habe das Gefühl, dass ich in diese junge und hungrige Mannschaft viel einbringen kann. Das und die tolle Atmosphäre in der Bundesliga reizen mich sehr.»