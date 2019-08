Lionel Messi mit Wadenverletzung Lionel Messis Rückkehr zum FC Barcelona nach der Sommerpause steht unter einem schlechten Stern. Der Argentinier zieht sich im Training eine Muskelzerrung in der rechten Wade zu.

Lionel Messi muss wegen einer Wadenverletzung pausieren (Bild: KEYSTONE/AP/JOAN MONFORT)

(sda)

Wegen der Verletzung muss Messi auf die bevorstehende US-Tour der Mannschaft verzichten.

Barcelona wird während der Tour zwei Partien gegen Napoli bestreiten, am 7. August in Miami und am 10. August in Ann Arbor im Bundesstaat Michigan. Wann Messi wieder zur Verfügung steht, ist noch nicht bekannt.