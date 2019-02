Liverpool bleibt gegen Manchester United ohne Tor Liverpool hat nach der 27. Runde nur noch einen Punkt Reserve auf Manchester City. Der Leader der Premier League kommt am Sonntag nur zu einem torlosen Remis beim Erzrivalen Manchester United.

Kein Sieger im Duell zwischen Liverpools James Milner und Manchester Uniteds Paul Pogba (Bild: KEYSTONE/EPA/PETER POWELL)

(sda)

Liverpool tat sich wie schon in der Champions League gegen Bayern München schwer in der Offensiv. Die Mannschaft von Jürgen Klopp kam nur zu einer nennenswerten Torchance, einem Kopfball von Georginio Wijnaldum, der abgefälscht knapp am Tor vorbei flog. Daran konnte auch der in der 70. Minute eingewechselte Xherdan Shaqiri nichts ändern.

Das defensiv starke Manchester United war mit seinen Kontern eine Spur gefährlicher, obwohl die Mannschaft von Ole Gunnar Solskjaer in der ersten Halbzeit grosses Pech bekundete. Der norwegische Trainer musste alle drei Wechsel innerhalb der ersten 45 Minuten vollziehen, weil sich Ander Herrera, Juan Mata und Jesse Lingard verletzten.

Manchester United ist damit auch nach dem zehnten Premier-League-Spiel unter Solskjaer ungeschlagen, musste aber durch die Punktverluste den 4. Platz an Arsenal abgeben. Die Londoner mit Granit Xhaka und Stephan Lichtsteiner gewannen gegen Southampton daheim 2:0. Schon in den ersten 17 Minuten fielen die beiden Treffer durch Alexandre Lacazette und Henrich Mchitarjan.

Resultate und Tabelle:

Arsenal - Southampton 2:0 (2:0). - Tore: 6. Lacazette 1:0. 17. Mchitarjan 2:0.- Bemerkungen: Arsenal mit Xhaka und Lichtsteiner (bis 56.).

Manchester United - Liverpool 0:0. - 74'519 Zuschauer. - Bemerkungen: Liverpool mit Shaqiri (ab 71.).

27. Runde: Everton - Manchester City 0:2. - Freitag: Cardiff City - Watford 1:5. West Ham United - Fulham 3:1. - Samstag: Burnley - Tottenham Hotspur 2:1. Bournemouth - Wolverhampton 1:1. Newcastle United - Huddersfield Town 2:0. Leicester City - Crystal Palace 1:4. - Sonntag: Arsenal - Southampton 2:0. Manchester United - Liverpool 0:0.

1. Liverpool 27/66 (59:15). 2. Manchester City 27/65 (74:20). 3. Tottenham Hotspur 27/60 (55:27). 4. Arsenal 27/53 (55:37). 5. Manchester United 27/52 (52:35). 6. Chelsea 26/50 (45:29). 7. Watford 27/40 (39:35). 8. Wolverhampton 27/40 (35:34). 9. West Ham United 27/36 (35:40). 10. Bournemouth 27/34 (38:48). 11. Everton 27/33 (36:39). 12. Leicester City 27/32 (32:38). 13. Crystal Palace 27/30 (31:35). 14. Burnley 27/30 (31:48). 15. Newcastle United 27/28 (24:34). 16. Brighton & Hove Albion 26/27 (28:39). 17. Cardiff City 27/25 (25:52). 18. Southampton 27/24 (28:46). 19. Fulham 27/17 (26:61). 20. Huddersfield Town 27/11 (14:50).