Liverpool gewinnt Neuauflage des Champions-League-Finals Liverpool verteidigt seinen Vorsprung an der Tabellenspitze von sechs Punkten auf Manchester City. Die «Reds» siegen in der Neuauflage des Champions-League-Finals gegen Tottenham 2:1.

(sda)

Anfang Juni in Madrid lag Liverpool auf dem Weg zum 2:0-Sieg bereits nach wenigen Sekunden in Führung, im ersten Duell seit dem Final in der Königsklasse hatte Tottenham den Vorteil eines frühen Führungstreffers durch Harry Kane auf seiner Seite. Dieser reichte aber nicht zur Revanche.

Das Team von Jürgen Klopp drehte die Partie nach der Pause dank Toren von Jordan Henderson und Mohamed Salah. Der Ägypter verwertete einen Foulpenalty nach einem ungestümen Einsteigen von Serge Aurier gegen Sadio Mané. Xherdan Shaqiri fehlte bei Liverpool noch immer wegen einer Wadenverletzung.

Einen weiteren Rückschlag erlitt Arsenal. Eine Woche nach dem 0:1 bei Aufsteiger Sheffield kamen die «Gunners» gegen das von Roy Hodgson trainierte Crystal Palace nicht über ein 2:2 hinaus - trotz einer 2:0-Führung nach neun Minuten. Granit Xhaka bereitete zwar das 1:0 nach einem Corner mit dem Kopf vor, fiel bei seiner Auswechslung nach einer Stunde mit abschätzigen Gesten gegenüber den Fans negativ auf.

Wie Shaqiri fehlte mit Fabian Schär auch ein zweiter Schweizer Internationaler verletzungsbedingt. Newcastle kam ohne den Verteidiger gegen die Wolverhampton Wanderers trotz zwischenzeitlicher Führung nicht über ein 1:1 hinaus.

Telegramme und Rangliste

Norwich City - Manchester United 1:3 (0:2). - 27'108 Zuschauer. - Tore: 21. McTominay 0:1. 30. Rashford 0:2. 73. Martial 0:3. 89. Hernandez 1:3. - Bemerkungen: Norwich ohne Drmic (Ersatz) und Klose (verletzt). 29. Krul (Norwich) hält Foulpenalty von Rashford. 44. Krul hält Handspenalty von Martial.

Liverpool - Tottenham Hotspur 2:1 (0:1). - 54'000 Zuschauer. - Tore: 1. Kane 0:1. 52. Henderson 1:1. 75. Salah (Foulpenalty) 2:1. - Bemerkung: Liverpool ohne Shaqiri (verletzt).

Arsenal - Crystal Palace 2:2 (2:1). - 60'345 Zuschauer. - Tore: 7. Sokratis 1:0. 9. David Luiz 2:0. 32. Milivojevic (Foulpenalty) 2:1. 53. Ayew 2:2. - Bemerkung: Arsenal mit Xhaka (bis 61.).

Newcastle - Wolverhampton Wanderers 1:1 (1:0). - 46'019 Zuschauer. - Tore: 37. Lascelles 1:0. 73. Jonny 1:1. - Bemerkungen: Newcastle ohne Schär (verletzt). 82. Platzverweis Longstaff (Newcastle/Foul).

Premier League. 10. Runde. Sonntag: Newcastle United - Wolverhampton 1:1. Arsenal - Crystal Palace 2:2. Liverpool - Tottenham Hotspur 2:1. Norwich City - Manchester United 1:3. - Rangliste: 1. Liverpool 10/28 (23:8). 2. Manchester City 10/22 (32:9). 3. Leicester City 10/20 (25:8). 4. Chelsea 10/20 (23:16). 5. Arsenal 10/16 (15:14). 6. Crystal Palace 10/15 (10:12). 7. Manchester United 10/13 (13:10). 8. Sheffield United 10/13 (9:8). 9. Bournemouth 10/13 (13:13). 10. West Ham United 10/13 (12:14). 11. Tottenham Hotspur 10/12 (16:15). 12. Wolverhampton 10/12 (13:13). 13. Burnley 10/12 (14:15). 14. Brighton & Hove Albion 10/12 (12:14). 15. Aston Villa 10/11 (15:16). 16. Everton 10/10 (10:16). 17. Newcastle United 10/9 (6:15). 18. Southampton 10/8 (9:25). 19. Norwich City 10/7 (11:24). 20. Watford 10/5 (5:21).