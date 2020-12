England Liverpool vermiest Crystal Palace die Heimbilanz Der FC Liverpool festigt zum Auftakt der 14. Runde der Premier League die Tabellenführung in eindrücklicher Manier. Bei Crystal Palace siegen die Reds 7:0.

Heile Welt bei Liverpool: Jordan Henderson und Trent Alexander Arnold nehmen sich in die Arme KEYSTONE/EPA/Adam Davy / POOL

(sda)

Die Mannschaft des am Donnerstag anlässlich der FIFA-Awards zum besten Trainer des letzten Jahres ausgezeichneten Jürgen Klopp zeigte sich in London ohne den verletzten Xherdan Shaqiri unerbittlich. Einen speziell guten Tag erwischte der ehemalige Basler Angreifer Mohamed Salah. Der 28-jährige Ägypter war nach seiner Einwechslung nach einer Stunde an sämtlichen Toren Liverpools beteiligt. In der 68. Minute bereitete Salah das 5:0 durch Roberto Firmino vor, die Tore zum 6:0 und 7:0 in der Schlussphase (81./84.) erzielte Salah selbst.

Liverpool vermieste mit dem Kantersieg auch die zuvor passable Heimbilanz von Roy Hodgsons Crystal Palace. Die Mannschaft des ehemaligen Schweizer Nationalcoach hatte zuvor in sechs Heimspielen gleich viele Gegentore kassiert wie in den 90 Minuten gegen Liverpool.

Telegramm und Rangliste:

Crystal Palace - Liverpool 0:7 (0:3). - Tore: 3. Minamino 0:1. 35. Mané 0:2. 44. Firmino 0:3. 52. Henderson 0:4. 68. Firmino 0:5. 81. Salah 0:6. 84. Salah 0:7. - Bemerkungen: Liverpool ohne Shaqiri (verletzt).

1. Liverpool 14/31 (36:19). 2. Tottenham Hotspur 13/25 (25:12). 3. Southampton 13/24 (25:18). 4. Leicester City 13/24 (24:17). 5. Manchester United 12/23 (22:19). 6. Everton 13/23 (23:18). 7. Chelsea 13/22 (26:14). 8. West Ham United 13/21 (21:16). 9. Manchester City 12/20 (18:12). 10. Wolverhampton Wanderers 13/20 (13:17). 11. Aston Villa 11/19 (21:13). 12. Crystal Palace 14/18 (19:25). 13. Newcastle United 12/17 (16:21). 14. Leeds United 13/17 (22:24). 15. Arsenal 13/14 (11:16). 16. Brighton & Hove Albion 13/11 (15:21). 17. Burnley 12/10 (6:18). 18. Fulham 13/9 (12:22). 19. West Bromwich Albion 13/7 (10:26). 20. Sheffield United 13/1 (7:24).