Liverpool versüsst sich Sieg gegen Erzrivale United mit Rekorden Der FC Liverpool übersteht in der 23. Runde der Premier League auch das heisse Duell mit dem grossen Rivalen Manchester United. Nach dem 1:1 im Hinspiel in Manchester siegen die Reds daheim mit 2:0.

Jürgen Klopp hat allen Grund zur Freude: Sein Liverpool bricht derzeit alle Rekorde KEYSTONE/EPA/SS

(sda)

Wenn man an der exzellenten Vorrunde von Liverpool einen Makel finden möchte, liesse sich dieser im Spiel gegen den Erzrivalen Manchester United finden. Das 1:1 auswärts im Old Trafford blieb das einzige Meisterschaftsspiel der Vorrunde, aus dem Jürgen Klopps Team keine drei Punkte mitnahm. Eine Scharte, die seit Sonntag keine Bedeutung mehr hat.

Ein Kopfball-Tor von Verteidiger Virgil van Dijk nach einem Corner in der 14. Minute und ein Kontertor von Mohamed Salah in der letzten Minute der Nachspielzeit verhalfen Liverpool zum 21. Sieg im 22. Meisterschaftsspiel. Die Reds sind damit so gut in eine Saison gestartet, wie noch kein Team aus einer von Europas Top-5-Ligen zuvor. Bislang hatte Pep Guardiolas Meistermannschaft 2018 von Manchester City mit 20 Siegen aus 22 Spielen den Rekord gehalten. Auch die 675 Minuten, die Liverpool in der Meisterschaft keinen Gegentreffer mehr erhalten hat, suchen in den europäischen Topligen ihresgleichen.

Dass Liverpool gegen ein lange zahmes Manchester nicht bereits zur Halbzeit die drei Punkte auf der Habenseite verbuchen konnte, lag an der Chancenauswertung und an den Schiedsrichtern. Zwei Mal verhinderten die Offiziellen vor der Pause das vermeintliche 2:0 - einmal aufgrund eines Fouls, das zweite Mal wegen Offsides.

Keinen Anteil am historischen Sieg des souveränen Leaders der Premier League hatte der Schweizer Internationale Xherdan Shaqiri. Der Mittelfeldspieler gehörte gegen Manchester nicht dem Kader von Jürgen Klopp an. Gemäss englischen Medien ein Indiz für einen möglichen Transfer des 28-Jährigen, der von der AS Roma umworben wird.

Telegramm und Rangliste:

Liverpool - Manchester United 2:0 (1:0). - 52'916 Zuschauer. - Tore: 14. Van Dijk 1:0. 93. Salah 2:0. - Bemerkungen: Liverpool ohne Shaqiri (nicht im Aufgebot). 49. Pfostenschuss Henderson (Liverpool).

Rangliste: 1. Liverpool 22/64 (52:14). 2. Manchester City 23/48 (64:27). 3. Leicester City 23/45 (48:23). 4. Chelsea 23/39 (39:30). 5. Manchester United 23/34 (36:27). 6. Wolverhampton 23/34 (34:30). 7. Sheffield United 23/33 (25:22). 8. Tottenham Hotspur 23/31 (36:31). 9. Crystal Palace 23/30 (22:26). 10. Arsenal 23/29 (30:32). 11. Everton 23/29 (26:33). 12. Newcastle United 23/29 (22:34). 13. Southampton 23/28 (29:42). 14. Burnley 23/27 (26:38). 15. Brighton & Hove Albion 23/25 (26:31). 16. West Ham United 22/23 (26:34). 17. Watford 23/23 (20:34). 18. Aston Villa 23/22 (29:44). 19. Bournemouth 23/20 (20:36). 20. Norwich City 23/17 (23:45).