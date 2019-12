Liverpools Aushilfe-Team scheitert im Ligacup deutlich Der FC Liverpool scheitert im englischen Ligacup nicht unerwartet im Viertelfinal.

Die jungen Liverpooler um Luis Longstaff konnten gegen Aston Villa nichts ausrichten KEYSTONE/AP/DMV

(sda)

Der Champions-League-Sieger trat beim 0:5 bei Aston Villa mit einer Mannschaft von U23-Spielern an, weil die arrivierten Teammitglieder, unter ihnen Xherdan Shaqiri, bereits in Doha weilten, wo sie am Mittwochabend den Halbfinal der Klub-WM bestreiten. Trainer Jürgen Klopp sah den Ligacup-Viertelfinal von Doha aus; in Birmingham wurde er durch den U23-Coach vertreten.