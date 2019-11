Luca Hischier für Deutschland Cup nachnominiert Nationaltrainer Patrick Fischer nominiert Luca Hischier als Ersatz für den verletzten Damien Riat für den Deutschland Cup in Krefeld vom 7. bis 10. November nach.

Luca Hischier (rechts) dürfte in Krefeld sein Debüt im Nationaldress geben (Bild: KEYSTONE/JUERGEN STAIGER)

(sda)

Der Davoser Stürmer, der am Mittwoch zum Team stossen wird, ist der sechste Neuling im Aufgebot. Der Bieler Riat wurde am Samstag in Lugano in der 2. Minute vom Puck am Kopf getroffen und sofort ins Spital gebracht.