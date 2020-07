Lüthi gestürzt, Raffin weit zurück Tom Lüthi erlebt beim Neustart der Moto2-WM in Jerez ein Wochenende zum Vergessen: Sturz im Training am Freitag, nur Startplatz 19 am Samstag und ein erneuter Sturz im Rennen am Sonntag.

Harter Kampf, aber kein Resultat: Tom Lüthi beim GP von Spanien in Jerez KEYSTONE/AP/David Clares

(sda)

Der 33-jährige Emmentaler machte in den ersten paar Runden einige Ränge gut und stiess zwischenzeitlich bis auf den 9. Platz vor. In der zweitletzten Runde rutschte Lüthi aber mitten in einer Gruppe, die um die Ränge 8 bis 11 kämpfte, von der Piste. Nachdem er zum Auftakt Anfang März in Katar nur Zehnter geworden war, wird es für Lüthi nach diesem Nuller sehr schwierig, noch in den Kampf um den WM-Titel einzugreifen.

Überhaupt nicht konkurrenzfähig ist derzeit NTS-Fahrer Jesko Raffin. Der 24-jährige Zürcher war weit von den angestrebten Punkten entfernt und beendete das Rennen mit grossem Rückstand im 21. Rang - bei 22 Piloten, die das Ziel erreichten.

Den Sieg holte sich der Italiener Luca Marini, der Halbbruder von MotoGP-Superstar Valentino Rossi. Er setzte sich vor dem Japaner Tetsuta Nagashima durch, dem Sieger des Saisonauftakts in Katar.

Auch Dupasquier verpasst Punkte klar

Der Schweizer Jason Dupasquier verpasste auch beim zweiten WM-Lauf der Saison in der Moto3 die Punkteränge klar. In Jerez belegte der 18-jährige Freiburger den 21. Platz. Der Rookie verbesserte sich damit im Vergleich zum WM-Auftakt Anfang März in Katar immerhin um vier Positionen.

Der Sieger in einem heiss umkämpften Rennen hiess gleich wie in Katar: Der Spanier Albert Arenas, wie Dupasquier auf einer KTM, setzte sich nach einem Angriff in der letzten Kurve vor dem Japaner Ai Ogura auf Honda durch.