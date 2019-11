Lüthi mit viertem Podest in Serie - Binder aber erneut stärker Tom Lüthi sichert sich als Zweiter in Valencia den vierten Moto2-Podestplatz in Serie, den achten in dieser Saison. Doch der siegreiche Südafrikaner Brad Binder verteidigt vor dem Berner WM-Rang 2.

Zu diesem Zeitpunkt führte Tom Lüthi noch vor Brad Binder das Moto2-Rennen in Valencia an (Bild: KEYSTONE/EPA EFE/MANUEL BRUQUE) Tom Lüthi schaffte in Valencia den vierten Podestplatz in Serie (Bild: KEYSTONE/EPA/TORU HANAI) Der Südafrikaner Brad Binder feierte seinen Sieg in Valencia (Bild: KEYSTONE/AP/ALBERTO SAIZ) Versöhnlicher Saisonabschluss: Dominique Aegerter klassierte sich in Valencia als Zwölfter (Bild: KEYSTONE/EPA EFE/MANUEL BRUQUE) Trotz Sturz in Valencia Moto2-Weltmeister: der Spanier Alex Marquez (Bild: KEYSTONE/EPA EFE/MANUEL BRUQUE) 5 Bilder Lüthi mit viertem Podest in Serie - Binder aber erneut stärker

(sda)

Der von Position 5 ins 19. und letzte Saisonrennen gestartete Tom Lüthi (Kalex) lag auf dem Circuit nahe Valencia bis kurz vor Schluss in Führung. Dann aber musste sich der 33-jährige Emmentaler von Brad Binder (KTM) überholen lassen. Am Ende verpasste er seinen 18. GP-Sieg um 0,735 Sekunden. Rang 3 ging an den Spanier Jorge Navarro (Speed Up).

Der fünffache Saisonsieger Binder behauptete sich mit 259 Punkten zugleich auch im WM-Klassement um neun Zähler vor Lüthi. Rang 3 und 250 Punkte in der Endabrechnung war jedoch für den Schweizer nach seinem missglückten Abstecher 2018 in die Königsklasse MotoGP gleichbedeutend mit einem grossen Erfolg. Mehr Punkte in einer Saison gewann Lüthi noch nie.

Alex Marquez (Kalex) hatte in der mittleren WM-Kategorie mit 262 Punkten schon vor Valencia als Weltmeister festgestanden. Der im letzten Rennen gestürzte Spanier wird für kommende Saison wohl in die MotoGP-Klasse und dort ins Honda-Team seines älteren Bruders und Weltmeisters Marc Marquez wechseln. Eine definitive Bestätigung dieses Wechsels steht aber noch aus.

Mit dem 12. Rang gelang Dominique Aegerter in Valencia in seinem vorerst letzten Moto2-Rennen der versöhnliche Abschluss einer schwierigen Saison. Der Oberaargauer, dem es im WM-Klassement mit 19 Punkten nur zum 22. Platz reichte, wird 2020 in der MotoE-Klasse Rennen bestreiten.