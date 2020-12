Italien Mailänder Teams im Gleichschritt Die beiden Equipen aus Mailand drücken der Serie A derzeit den Stempel auf. Im Fernduell um die Tabellenführung hält sich Leader Milan ebenso schadlos wie Verfolger Inter.

Der Dank für den Schnellstart geht nach oben: Rafael Leão freut sich nach seinem Blitztor mit seinen Teamkollegen und Gott KEYSTONE/EPA/SERENA CAMPANINI

(sda)

Der 2:1-Sieg der AC Milan in Reggio nell'Emilia zeichnete sich nach fulminantem Start früh ab. Nur gerade sechs Sekunden - und damit schneller als je ein Spieler in der Serie A vor ihm - benötigte der portugiesische Internationale Rafael Leão gegen Sassuolo für seinen Treffer zum 1:0. Hakan Calhanoglu hatte den Ball am Anspielpunkt übernommen, wurde von sämtlichen Gegenspielern bis 30 Meter vors Tor begleitet, wo er seinen 21-jährigen Teamkollegen mit einem Steilpass ungehindert lancieren konnte.

Länger gedulden als der Stadtrivale musste sich Inter bei seinem 2:1-Heimspiel gegen das abstiegsgefährdete Spezia. Der ehemalige Dortmunder Achraf Hakimi brachte die Mannschaft von Antonio Conte sechs Minuten nach der Pause in Front, zwanzig Minuten vor Schluss erhöhte Romelu Lukaku per Handspenalty auf 2:0. Der Anschlusstreffer des Aussenseiters fiel in der letzten Minute der Nachspielzeit.

Telegramm und Rangliste:

Torino - Bologna 1:1 (0:0). - Tore: 66. Verdi 1:0. 78. Soriano 1:1. - Bemerkungen: Torino mit Rodriguez.

Benevento - Genoa 2:0 (0:0). - Tore: 57. Roberto Insigne 1:0. 89. Sau (Foulpenalty) 2:0. - Bemerkungen: Genoa ohne Behrami (Ersatz).

Inter Mailand - Spezia 2:1 (0:0). - Tore: 51. Hakimi 1:0. 71. Lukaku (Handspenalty) 2:0. 94. Piccoli 2:1.

Sassuolo - Milan 1:2 (0:2). - Tore: 1. Leão 0:2. 26. Saelemaekers 0:2. 89. Berardi 1:2.

1. AC Milan 13/31 (29:14). 2. Inter Mailand 13/30 (32:16). 3. Juventus Turin 13/27 (28:10). 4. AS Roma 12/24 (27:17). 5. Napoli 12/23 (26:12). 6. Sassuolo 13/23 (23:15). 7. Hellas Verona 13/20 (17:12). 8. Atalanta Bergamo 11/18 (22:17). 9. Lazio Rom 12/18 (18:20). 10. Sampdoria Genua 13/17 (21:21). 11. Udinese 12/15 (14:15). 12. Benevento 13/15 (15:23). 13. Bologna 13/14 (19:25). 14. Cagliari 13/14 (19:24). 15. Parma 13/12 (12:23). 16. Fiorentina 13/11 (13:21). 17. Spezia 13/11 (18:27). 18. Torino 13/7 (21:31). 19. Genoa 13/7 (12:26). 20. Crotone 13/6 (11:28).