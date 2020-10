Malgin an Lausanne ausgeliehen Der Lausanne HC kann bis auf Weiteres auf den NHL-Spieler Denis Malgin zählen.

Denis Malgin spielt bis auf Weiteres für Lausanne KEYSTONE/AP/LYNNE SLADKY

(sda)

Die Toronto Maple Leafs, bei denen er in der vergangenen Woche einen Vertrag über ein Jahr unterschrieben hat, leihen den 23-jährigen Stürmer an die Waadtländer aus. Bevor er erstmals das LHC-Dress tragen kann, müssen noch administrative Details erledigt werden. Die neue NHL-Saison dürfte frühestens am 1. Januar 2021 beginnen.