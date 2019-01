Manchester City fügt Liverpool erste Meisterschaftsniederlage zu Manchester City verkürzt den Rückstand auf Liverpool im Meisterrennen der Premier League auf vier Punkte. Der Meister fügt dem Leader mit einem 2:1 die erste Liga-Niederlage der Saison bei.

Leroy Sané schoss Manchester City im Spitzenspiel der Premier League gegen Liverpool zum Sieg. Der deutsche Internationale traf nach 72. Minuten zum 2:1 (Bild: KEYSTONE/AP/DAVE THOMPSON) Manchester City gegen Liverpool ist auch das Duell der beiden Star-Trainer: Pep Guardiola glückte mit den Citizens im achten Anlauf erst der zweite Sieg gegen Jürgen Klopp und Liverpool (Bild: KEYSTONE/AP/DAVE THOMPSON) Xherdan Shaqiri wurde bei Liverpool nach 77 Minuten eingewechselt. Doch der Schweizer Internationale konnte dem Spiel auch keine Wende mehr geben (Bild: KEYSTONE/AP/JON SUPER) Liverpool, hier mit Mohamed Salah, kassierte im 21. Meisterschaftsspiel die erste Saisonniederlage (Bild: KEYSTONE/AP/JON SUPER) Die Anhänger von Manchester City haben ihr Team im Meisterrennen noch nicht abgeschrieben. Nach 21 von 38 Runden beträgt der Rückstand auf Liverpool nur noch vier Punkte (Bild: KEYSTONE/AP/DAVE THOMPSON) 5 Bilder Manchester City fügt Liverpool erste Meisterschaftsniederlage zu

(sda)

In dem eine Halbzeit lang von der Taktik geprägten Duell der mutmasslich aktuell besten Mannschaften Europas spielte sich die entscheidende Szene in der 72. Minute ab. Bei einem schnell vorgeführten Angriff gelangte der Ball über Raheem Sterling zu Leroy Sané, der mit einem präzisen Flachschuss via Pfosten das 2:1 markierte.

Nach dem zweiten Gegentreffer war Liverpool zu keiner weiteren Reaktion fähig - auch dann nicht, als Xherdan Shaqiri die Offensive von der Ersatzbank kommend befeuern sollte. Der Schweizer, der beim 5:1 vor fünf Tagen gegen Arsenal im rechten Mittelfeld überzeugt hatte, fiel der taktischen Marschroute von Trainer Jürgen Klopp zum Opfer und musste sich fast 77 Minuten auf seinen Einsatz gedulden.

Von der Bank aus sah Shaqiri in der 18. Minute zunächst, wie Teamkollege Sadio Mané bei einem schnellen Gegenstoss den Führungstreffer um Haaresbreite verpasste. Sein Abschluss prallte vom Pfosten zurück. Gleich im Anschluss unterlief Manchester City beinahe ein Eigentor, als Verteidiger John Stones seinen Torhüter Ederson anschoss und der Ball die Torlinie nur um Zentimeter nicht mit vollem Umfang überquerte.

Das 1:0 für die Gastgeber erzielte Sergio Agüero in der 40. Minute mit einem satten Schuss aus spitzestem Winkel. Den Ausgleich besorgte Roberto Firmino nach einer guten Stunde nach einem cleveren doppelten Seitenwechsel, welcher die City-Verteidigung überforderte.

Klopps erst zweiter Nuller mit Liverpool im achten Duell mit Pep Guardiolas Manchester City bedeutete die erste Liga-Niederlage für die Reds seit dem letzten Mai. Das Rennen um den Meistertitel - es wäre Liverpools erster seit 29 Jahren - ist damit wieder offen. Statt mit sieben oder gar zehn Punkten (im Falle eines Sieges) führen die Reds die Tabelle nur noch mit vier Zählern Vorsprung vor dem Titelverteidiger Manchester City an.

Telegramm und Tabelle:

Manchester City - Liverpool 2:1 (1:0). - Tore: 40. Agüero 1:0. 64. Firmino 1:1. 72. Sané 2:1. - Bemerkungen: Liverpool mit Shaqiri (ab 77.). 18. Pfostenschuss Mané (Liverpool).

Rangliste: 1. Liverpool 21/54. 2. Manchester City 21/50. 3. Tottenham Hotspur 21/48. 4. Chelsea 21/44. 5. Arsenal 21/41. 6. Manchester United 21/38. 7. Leicester City 21/31. 8. Watford 21/29. 9. Wolverhampton 21/29. 10. West Ham United 21/28. 11. Everton 21/27. 12. Bournemouth 21/27. 13. Brighton & Hove Albion 21/26. 14. Crystal Palace 21/22. 15. Newcastle United 21/18. 16. Burnley 21/18. 17. Cardiff City 21/18. 18. Southampton 21/16. 19. Fulham 21/14. 20. Huddersfield Town 21/10.