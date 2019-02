Marco Schwarz verletzt sich ohne zu stürzen Der Österreicher Marco Schwarz zieht sich in Bansko im Super-G der Weltcup-Kombination eine Knieverletzung zu, wonach er zu genaueren Untersuchungen zurück in die Heimat reist.

(sda)

Dem 23-jährigen Kärntner wurde der letzte Sprung kurz vor dem Ziel zum Verhängnis. Er verletzte sich - ohne zu stürzen - bei der Landung.

Damit war für den Gewinner der zuvor einzigen Kombination der Saison in Wengen auch die Chance dahin, noch in den Kampf um den Disziplinen-Weltcup eingreifen zu können. An den Weltmeisterschaften in Are hatte Schwarz sowohl in der Kombination als auch im Slalom Bronze errungen.