Marquez will eine Woche nach Armbruch in Jerez starten MotoGP-Weltmeister Marc Marquez hofft wenige Tage nach einem Oberarmbruch und einer Operation auf einen Start im Grand Prix von Andalusien vom nächsten Sonntag in Jerez.

Marc Marquez plant die sofortige Rückkehr KEYSTONE/EPA/Roman Rios

(sda/apa/reu)

Der Spanier, der vergangenen Sonntag beim Saisonauftakt auf dieser Rennstrecke schwer gestürzt war, traf am Donnerstag in Jerez ein. «Zurück an der Rennstrecke. Positives Gefühl», schrieb das Honda-Team auf Twitter zu einem Foto von Marquez.

Der Rennstall des sechsfachen MotoGP-Weltmeisters kündigte weitere Informationen an. Das Bike des Champions wurde bereits in die Box gebracht. Laut der MotoGP-Website sollte sich Marquez am Donnerstagnachmittag einem medizinischen Check an der Rennstrecke unterziehen, um grünes Licht für eine Teilnahme zu bekommen.

Dem 27-Jährigen war am Dienstag in Barcelona eine Titanplatte im rechten Arm eingesetzt worden, um den Knochen zu stabilisieren.