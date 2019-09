Marseille schlägt Saint-Etienne - wie üblich Saint-Etienne muss weiter auf seinen ersten Sieg in Marseille seit 40 Jahren warten. Der Rekordmeister Frankreichs unterliegt in der 4. Runde der Ligue 1 bei Olympique Marseille mit 0:1.

Einmal mehr siegte Marseille daheim gegen Saint-Etienne, diesmal dank einem Treffer von Dario Benedetto (9) (Bild: KEYSTONE/AP/DANIEL COLE)

(sda)

Seit August 1979 hat Saint-Etienne in 26 Partien in Marseille nur vier Punkte geholt und 22 Mal verloren. Die jüngste Niederlage besiegelte der Argentinier Dario Benedetto in der 33. Minute.

Resultate und Tabelle:

Strasbourg - Monaco 2:2 (1:2). - 24'566 Zuschauer. - Tore: 11. Slimani 0:1. 39. Lala (Foulpenalty) 1:1. 40. Slimani 1:2. 84. Thomasson 2:2. - Bemerkungen: Monaco ohne Benaglio (Ersatz).

Marseille - Saint-Etienne 1:0 (1:0). - 52'000 Zuschauer. - Tor: 33. Benedetto 1:0. - Bemerkungen: Saint-Etienne ohne Lacroix (nicht im Aufgebot).

Die weiteren Spiele der 4. Runde. Freitag: Metz - Paris Saint-Germain 0:2. - Samstag: Lyon - Bordeaux 1:1. Angers - Dijon 2:0. Nantes - Montpellier 1:0. Nîmes - Brest 3:0. Toulouse - Amiens 2:0. - Sonntag: Reims - Lille 2:0. Rennes - Nice 1:2.

1. Paris Saint-Germain 4/9 (10:2). 2. Rennes 4/9 (6:3). 3. Nice 4/9 (7:5). 4. Angers 4/9 (8:7). 5. Lyon 4/7 (10:2). 6. Reims 4/7 (4:1). 7. Nantes 4/7 (4:3). 8. Marseille 4/7 (3:3). 9. Toulouse 4/7 (4:5). 10. Lille 4/6 (5:4). 11. Bordeaux 4/5 (5:5). 12. Brest 4/5 (3:5). 13. Nîmes 4/4 (6:7). 14. Montpellier 4/4 (2:3). 15. Metz 4/4 (4:6). 16. Saint-Etienne 4/4 (3:6). 17. Strasbourg 4/3 (3:5). 18. Amiens 4/3 (3:6). 19. Monaco 4/2 (4:10). 20. Dijon 4/0 (1:7).